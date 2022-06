01 giugno 2022

(AVN) Venezia, 1 giugno 2022

Venerdì 3 giugno 2022, alle 14.30, a Palazzo Corner Mocenigo (in campo San Polo) a Venezia, sede del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, si terrà l’incontro tra il Commissario europeo per l’occupazione, gli affari sociali e l’integrazione, Nicolas Schmit, e l’Assessore della Regione del Veneto alla Formazione, al Lavoro, all’Istruzione e Università e alle Pari opportunità.

La visita avrà come tema “Dal FSE 14-20 verso il Veneto del 2030”, per approfondire il programma operativo regionale e presentare, in continuità con i precedenti cicli di programmazione della politica di coesione, il cammino verso il 2030 e le nuove sfide che la Regione intende perseguire grazie al Fondo Sociale Europeo.

L’incontro si concluderà con la visita al cantiere didattico attivo nel palazzo Corner Mocenigo, nell’ambito del triennio di formazione per Tecnico del Restauro dei Beni Culturali, realizzato dall’Istituto veneto per i Beni culturali e finanziato dalla Regione del Veneto e dal Fondo Sociale Europeo.

