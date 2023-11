Venerdì 24 novembre alle 10 in Sala Giunta presentazione delle iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne

Domani, venerdì 24 novembre alle ore 10 nella Sala Giunta comunale (ingresso largo Granatieri 2, primo piano) saranno illustrate in conferenza stampa le iniziative sostenute dal Comune di Trieste in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (che ricorre il 25 novembre).

Interverrà l’assessore alle Pari Opportunità Maurizio De Blasio.

Le iniziative sostenute dal Comune saranno proposte da alcune realtà del Terzo Settore che da anni operano sul territorio cittadino sui temi della condizione femminile: il Centro antiviolenza Goap; la Casa Internazionale delle Donne; l’associazione Luna e l’Altra e infine Vita Activa Nuova.