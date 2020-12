Vax Day: in Germania 151.000 dosi, in Francia 19.500

La Germania ha ricevuto 151.125 dosi di vaccino dalla società Biontech di Mainz in una prima consegna per l’inizio della vaccinazione, secondo quanto riporta la Dpa.

Sono stati distribuiti a livello nazionale sabato.

Secondo il ministro federale della Sanità Jens Spahn, almeno altre 670.000 dosi arriveranno ogni settimana a gennaio. L’agenzia tedesca riporta anche i dati relativi ai due Stati regionali tedeschi più popolosi, Nordreno-Vestfalia, Baviera, dove sono state distribuite 9.750 dosi.

In Spagna il ministro della Salute, Salvador Illa, ha reso noto che la prima consegna di vaccini Pfizer ammonta a 9.750 dosi, già distribuite tra tutte le comunità autonome. La stessa quantità – 9.750, come quella arrivata in Italia – è stata distribuita in diversi altri Paesi europei, tra cui Bulgaria, Croazia, Ungheria, Slovenia.

In Francia le prime dosi di vaccino contro il virus sono arrivate sabato: 19.500 unità consegnate alla farmacia centrale degli Ospedali di Parigi.