Vax Day, 200 dosi distribuite nelle Marche

– Le 200 dosi di vaccino anti covid della Pfizer sono arrivate nelle Marche e sono state distribuite con una staffetta della polizia stradale nei punti di vaccinazione individuati nella regione, tra ospedali e residenze per anziani. Si tratta del’Inrca di Ancona, dove è previsto anche un punto stampa, e Residenza Dorica di Ancona, gli Ospedali Riuniti di Ancona, l’ospedale ‘Carlo Urbani’ di Jesi, la Rsa Arcevia; in provincia di Pesaro Urbino l’ospedale San Salvatore di Pesaro e l’ospedale di Urbino; in provincia di Macerata, l’ospedale ‘B.

Eustachio’ di San Severino Marche; l’ospedale ‘Murri’ di Fermo e quello di Madonna del soccorso a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). L’inizio delle operazioni di vaccinazione è previsto alle 10 in simultanea in tutte le Marche.