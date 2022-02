Vandalo deturpa dipinto da quasi un milione di dollari.

Un gesto che ha dell’incredibile: il dipinto ad olio “Le tre figure” di Anna Leporskaya è stato esposto al Centro presidenziale Boris Eltsin a Ekaterinburg nell’ambito di una mostra d’arte astratta. L’opera, che raffigura tre personaggi senza tratti del viso, è stata dipinta nei primi anni ’30 e vale 75 milioni di rubli (quasi 900.000 euro). È stato prestato per la mostra dalla Galleria Statale Tretyakov di Mosca. All’inizio di dicembre una “aggiunta” al dipinto è stata notata da due visitatori della mostra, che hanno immediatamente allertato un membro dello staff. Due delle tre figure nel dipinto presentavano improvvisamente “occhi” scarabocchiati a penna. Secondo il direttore dell’Eltsin Center, la colpa è di una guardia di una società di sicurezza esterna. L’uomo avrebbe scarabocchiato al tabla tavola in “un attacco di follia temporanea” ed è stato licenziato, secondo la dichiarazione. Anna Reshetkina, curatrice della mostra, ha potuto confermare che la guardia aveva usato “una penna del Boris Eltsin Center”. Secondo il sito specializzato Art Newspaper, l’inchiostro è leggermente penetrato nello strato pittorico del dipinto. “Fortunatamente, il vandalo ha disegnato senza esercitare forti pressioni. Di conseguenza, il rilievo di tutte le pennellate non è stato alterato”. Gli esperti di restauro della Galleria Tretyakov stimano il costo dei lavori di restauro in 250.000 rubli (circa 3.000 euro). Solo il 20 dicembre, quasi due settimane dopo,”, l’incidente è stato denunciato alla polizia. Il ministero dell’Interno di Ekaterinburg ha inizialmente rifiutato di aprire un’indagine perché il danno era considerato “irrilevante”. Solo quando il ministero della Cultura ha denunciato l’inerzia la polizia ha aperto un’indagine. L’autore del reato rischia ora una multa e fino a tre mesi di carcere.