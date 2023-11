Valtopina, 41ma Mostra mercato del tartufo – Il pregiato tubero protagonista

(Cittadino e Provincia) – Valtopina, 25 novembre ’23 – A Valtopina si celebra il re della tavola: il tartufo. Questa mattina il taglio del nastro della 41 mostra mercato del pregiato tubero che rimarrà allestita fino a domani, 26 novembre.

La cerimonia di apertura degli stand è stata preceduta da un in incontro istituzionale dedicato alla presentazione dei progetti di valorizzazione turistica ed escursionistica del territorio comunale e dell’area del Subasio.

A rappresentare la Provincia di Perugia il suo vicepresidente, Moreno Landrini nella doppia veste di Sindaco di Spello, uno dei comuni che insieme ad Assisi, Nocera Umbra e Valtopina fanno parte del Parco del Subasio. E proprio sulla valorizzazione e tutela del Parco si è soffermato Landrini proponendo una campagna identitaria, comune a tutti i territori del parco in modo da renderlo riconoscibile e con esso i suoi percorsi, per affermare una connotazione identitaria.

A proposito della mostra il vicepresidente ha sottolineato che “non è nata per caso, ma dalla volontà di enti di valorizzare il territorio. Nei nostri comprensori abbiamo realtà importanti di produttori di tartufo – ha proseguito Landrini –, e proprio il tartufo ci offre un assist per sottolineare che il Parco del Subasio è una realtà importante per tutti e quattro i Comuni che con Destinazione Subasio hanno iniziato un percorso che deve guardare a nuove e unitarie prospettive”.

All’inaugurazione, insieme al sindaco di Valtopina Gabriele Coccia, erano presenti il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, il consigliere regionale dell’Umbria, Valerio Mancini, Moreno Landrini, sindaco di Spello e vicepresidente della Provincia di Perugia, e Michele Boscagli, presidente dell’Associazione nazionale Città del tartufo di cui Valtopina è membro. Ha fatto visita alla mostra, inoltre, il campione Simone Giannelli, capitano della nazionale italiana di volley maschile e giocatore della Sir Safety Perugia.