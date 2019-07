Val Ridanna, auto con 4 giovanissime finisce nella scarpata, due morti

È successo in Val Ridanna, nel tardo pomeriggio di ieri due ragazze di 17 e 19 anni hanno perso la vita, mentre le altre due giovani che si trovavanno con loro a bordo sono rimaste ferite

Le quattro stavano tornando a valle lungo una strada forestale, dopo il loro turno di lavoro alla malga Aglsbodenalm, quando la loro auto, forse per un guasto tecnico, è uscita di strada precipitando per alcune centinaia di metri. La 17enne di Racines Miriam Volgger e la 19enne di Vipiteno Irina Senn, come detto, hanno perso la vita. Le altre due donne a bordo, conducente e passeggera, classe 1978 e 2000, sono ancora ricoverate in ospedale, a Bolzano e Vipiteno, ma non sarebbero in pericolo di vita.