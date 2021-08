Vaccini: piscina e palestra gratis a over 60, boom adesioni

A tre giorni dal lancio dell’iniziativa del sindaco di Borgosesia (Vercelli) Paolo Tiramani, che ha offerto palestra e piscina gratis agli over 60 per convincerli a vaccinarsi, ci sono state 77 nuove prenotazioni, ossia il 10% di coloro che ancora non si erano presentati all’appello per aderire alla campagna vaccinale. Lo rende noto il Comune della provincia di Vercelli.

“Evidentemente – sottolinea Tiramani – abbiamo avuto ragione a lanciare questa iniziativa. L’idea di offrire il pacchetto wellness, per certi versi provocatoria, ha risvegliato la coscienza civica dei miei concittadini, sulla quale ero certo di poter contare. Non tutti l’avranno fatto spinti soltanto dalla voglia di fare attività fisica gratuitamente, ma questa iniziativa ha riaperto il dibattito, spingendo molti ad approfondire le loro conoscenze in merito al rapporto tra rischi e benefici conseguenti al vaccino”.

L’iniziativa è stata lanciata anche nell’ottica di avvicinare la popolazione anziana all’attività sportiva: gli over 60 che aderiscono alla campagna possono andare a ritirare in municipio un buono per acquagym, nuoto, ginnastica da svolgere al centro sportivo Milanaccio.