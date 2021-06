Vaccini: Macron, da 15 giugno via a dosi per adolescenti

– Gli adolescenti fra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi contro il Covid-19 a partire dal 15 giugno, ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, in visita a Saint-Cirq-Lapopie, nel centro della Francia.

Il capo dello stato si è rallegrato per il fatto che al 50% degli adulti francesi sia stata somministrata almeno una dose del vaccino ma ha esortato tutti a mantenersi “estremamente prudenti e attenti” perché la circolazione del virus in certe regioni, in particolare il sud-ovest, sta tornando ad aumentare.

La decisione di lanciare la vaccinazione degli adolescenti – ha detto Macron – è stata presa nel Consiglio di difesa di stamattina all’Eliseo.

Macron ha aggiunto che la prospettiva di togliere l’obbligo di indossare la mascherina all’esterno si farà “in maniera differenziata” a seconda dei territori: “a livello nazionale bisognerà ancora aspettare un po’. Penso che fino alla fine di giugno, a livello nazionale, manterremo l’organizzazione attuale”.