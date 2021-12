Vaccini: in Italia somministrate 100 mln di dosi

L’Italia raggiunge i 100 milioni di dosi di vaccino somministrati.

In base ai dati diffusi dal Governo ad oggi i sieri inoculati sono stati 99.792.722, una cifra che rende l’obiettivo questione di ore, stando anche alla media quotidiana di queste ultime settimane.

Nel dettaglio le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 47.477.646, pari all’87,91% della popolazione over 12. A completare il ciclo sono stati in 45.830.582, l’84,86% della popolazione over 12. Volano anche le dosi booster: nella sola giornata di ieri sono state sono 441mila per un totale di 9.609.029 terze dosi inoculate.