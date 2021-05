Vaccini: Fedriga, giusto ampliare fasce per coprire vuoti

“Credo che le Regioni stiano rispettando di fatto tutto il programma vaccinale nazionale. Se dopo, come giustamente veniva detto, è utile ampliare dei target per non lasciare vuoti nelle agende vaccinali, secondo me è giusto farlo”.

Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, dopo che la struttura commissariale ha rivolto alle Regioni un invito ad azioni coordinate.

Con il generale Figliuolo le Regioni “hanno un ottimo rapporto”. “Penso che tutte le Regioni stiano facendo del loro meglio: non a caso i numeri ci dicono che l’Italia è uno dei paesi che oggi fa più vaccini”.