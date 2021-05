Vaccini: Calabria attiva prenotazione per gli over 40

“Da oggi, 17 maggio, in base all’ordinanza del commissario straordinario, generale Paolo Figliuolo, sarà possibile accedere alla vaccinazione anti Covid-19 anche per gli over 40, fino ai nati nel 1981”. Lo comunica la Protezione civile regionale della Calabria.

“Continueranno ad avere particolare attenzione – è specificato nella nota – le categorie fragili e le classi di età over 50, fino a garantire la massima copertura”.

“È possibile prenotarsi – spiega la Prociv – attraverso la piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it., oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339 9903947 per essere ricontattati. Per informazioni si può contattare il centralino dedicato della Protezione civile: 0961/789775”.