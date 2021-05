Vaccini: anche parroco tra volontari che lo somministrano

Il parroco di Vicchio vaccinatore volontario a Dicomano, in Mugello (Firenze). Don Maurizio Pieri ha infatti la qualifica di infermiere e oggi, alle 7.30, ha iniziato il suo primo turno da vaccinatore volontario nel centro vaccinale di Dicomano, aperto ieri: il pievano, spiega la Diocesi fiorentina, ha indossato il camice sopra l’abito di sacerdote ed è entrato in servizio.

Nei mesi scorsi, si ricorda, era stato lanciato un appello dallo studio infermieristico di Borgo San Lorenzo incaricato dalla Asl di gestire i centri vaccinali di Dicomano e di Scarperia all’Autodromo (che aprirà a giugno), e don Maurizio, un passato da infermiere professionale, ha dato subito la sua disponibilità.

“Sinceramente appena me lo hanno chiesto mi sono proposto volontario per 3-4 turni alla settimana nel centro vaccinale di Dicomano dove ci sono 6 postazioni su tre turni, mattina, pomeriggio e sera dove vengono effettuati 1.080 vaccini al giorno – spiega il religioso -. Come sacerdote, avendo la qualifica da infermiere, ho voluto dare il mio ulteriore contributo e condividere con la popolazione questo altro importante momento. Tutte le parrocchie della diocesi durante la pandemia hanno rappresentato e rappresentano un punto di riferimento per tutti i cittadini, per le famiglie che si trovano in difficoltà e noi parroci siamo sempre pronti ad accogliere, ascoltare e tendere una mano. Essendo infermiere ho voluto fare questo gesto concreto, di aiuto, per mettermi ancora a servizio della mia comunità”.