Vaccini: Acquaroli si è vaccinato

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli si è sottoposto ieri alla vaccinazione anti covid nel centro vaccinale di Civitanova Marche. Nessun collegamento però con il Green Pass, sul quale il governatore è critico, e neppure un segnale da dare dopo le manifestazioni anti vax di ieri in molte città italiane.

“Mi ero prenotato per il 25 giugno – spiega all’ANSA -, ma poi è venuto in visita il sottosegretario alla salute Costa e ho dovuto rinviare -. Il nuovo appuntamento era fissato per ieri, 24 luglio e l’ho rispettato. Il vaccino? Ho un atteggiamento laico”.