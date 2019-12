USA attacco base Florida: attentatore era un lupo solitario

Mohammed Saeed Al Shamrani, l’ufficiale dell’aviazione saudita che ha ucciso tre persone nella base aeronavale di Pensacola, in Florida, dove si stava addestrando, non ha alcun legame con gruppi terroristici e sembra aver agito da solo: lo scrive il New York Times, citando le prime valutazioni dell’intelligence Usa. Il quotidiano segnala che l’uomo entrò negli Usa nel 2018 ma ad un certo punto tornò in Arabia Saudita e quindi rientrò negli Stati Uniti lo scorso febbraio.

L’uomo, che ha ucciso tre persone prima di essere colpito a morte da un agente, aveva definito l’America una “nazione malvagia” prima dell’attacco. Lo rivela Site. Il killer, identificato come Mohammed al-Shamrani, era uno studente militare saudita. Prima dell’attacco nella base aeronavale di Pensacola aveva pubblicato un breve manifesto su Twitter, in cui dichiarava di essere “contro il male, e l’America nel suo insieme si è trasformata in una nazione malvagia”. “Non sono contro di te solo perché sei americano, non ti odio per le tue libertà, ti odio perché ogni giorno sostieni, finanzi e commettono crimini non solo contro i musulmani ma anche per l’umanità”, aveva scritto, sempre secondo Site.