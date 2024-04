Urbanistica: Approvati 4 Piani di Zona Trasformabili a Roma

Assemblea Capitolina dà il via libera

L’Assemblea capitolina ha approvato oggi la delibera proposta dall’Assessorato all’Urbanistica per includere i Piani di Zona Acqua Acetosa, Giardinetti, La Rustica e Settecamini tra quelli trasformabili.

Impatto sulla popolazione

L’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, ha dichiarato che questa decisione darà certezze a circa 55mila persone che aspettano da quasi 20 anni di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà.

Risultati e azioni

Con l’approvazione di questi 4 Piani, il numero complessivo dei piani trasformabili è salito da 14 a 35 in poco più di due anni. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di azioni volte a semplificare le procedure e a ridurre i costi per i cittadini.

Innovazioni e benefici

Le innovazioni introdotte comprendono la riattivazione delle procedure di trasformazione in piena proprietà, l’informatizzazione dei processi e l’aggiornamento delle stime dei valori venali delle aree. Ciò comporta un risparmio significativo per i cittadini e una maggiore flessibilità nell’acquisto e nella vendita delle abitazioni.

Ringraziamenti e prossimi passi

L’assessore Veloccia ha ringraziato gli uffici del Dipartimento PAU per il loro contributo e l’Assemblea Capitolina per aver compreso e sostenuto l’importanza di questo provvedimento. È stato anche dato mandato agli uffici per un ulteriore aggiornamento delle stime dei valori venali delle aree, con l’obiettivo di garantire un ulteriore risparmio per i cittadini.

Questo significa un passo avanti significativo verso la realizzazione del diritto alla casa per molte famiglie romane.