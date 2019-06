Under 19, il sogno continua: Velletri tra le migliori otto squadre d’Italia

Si sono concluse da pochi minuti le semifinali nazionali scudetto di pallanuoto femminile per la categoria under 19. L’F&D H2O del presidente Francesco Perillo, che ha avuto l’onore di organizzare ed ospitare come società ad Anzio le gare, si conferma tra le prime otto compagini italiane a seguito delle splendide prestazioni offerte in acqua al cospetto di squadre titolatissime come Bogliasco, Vela Ancona e Volturno. La squadra di mister Di Zazzo ha esordito con una sconfitta di misura proprio contro il Bogliasco: 7-6 per le liguri il finale, ma contro le pluriscudettate avversarie hanno influito diversi fattori e l’assenza del capitano Beatrice Clementi, uscita a metà del terzo tempo con la gara ancora apertissima. Resta il rammarico perché il pari non sarebbe stato sicuramente un finale ingiusto. Nelle successive due gare, comunque, l’F&D H2O Velletri ha dominato e vinto in scioltezza pur avendo di fronte squadre ostiche e ben organizzate. Infatti il secondo turno ha visto Bogliasco prevalere 10-8 sul Volturno e Velletri battere la Vela 10-4. Terzo turno ancora felice per le veliterne, vittoriose 13-3 contro il Volturno. La squadra di Perillo e Di Zazzo vola nella final eight, e l’impressione è che non sarà una comparsa: c’è tanta voglia di far bene, il gruppo ha dimostrato di esserci, di valere e di avere la giusta fiducia per affrontare le prestigiose finali. La stagione esaltante continua, estremamente avvincenti sono state le gare di Anzio con tanta qualità in acqua e giocatrici agguerrite. C’è da aspettarsi solo di vedere ancora più agonismo e ancora più entusiasmo, ma intanto è lecito godersi la soddisfazione di un successo meritato per l’F&D H2O, ancor più consacrata come unica realtà pallanuotistica femminile del territorio capace di garantire grazie al lavoro quotidiano di staff, dirigenza e atleti risultati di assoluto livello. Si conclude un week end straordinario e indimenticabile che ha quindi confermato la presenza di Velletri tra le migliori otto squadre d’Italia….!