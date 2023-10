Dopo ampio e approfondito esame dei 26 bozzetti proposti per il bando di concorso per la realizzazione dell’opera d’arte per il nuovo tempio crematorio di Trento (come previsto dall’art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983 n. 2), la Commissione ha individuato quale migliore proposta artistica quella intitolata “Levante-Ponente” dell’artista Rolando Tessadri.

Questa la presentazione dell’opera da parte dell’artista vincitore:

“Per l’abbellimento delle sale del commiato del Tempio crematorio si propongono due quadri della stessa dimensione e affiancati a formare dei dittici. Ogni quadro è suddiviso in quattro settori rettangolari di eguale dimensione e colorati con diverse tonalità di azzurro o di verde chiaro. Lo sguardo tende quindi a spostarsi in direzione del centro, dove tutti gli elementi confluiscono e trovano la loro quiete. Sul piano simbolico i due colori si completano a vicenda. Il verde richiama il colore della natura e rimanda alla vita terrena. L’azzurro richiama il colore del cielo e rimanda alla lontananza, all’infinito. Le sfumature, invece, sono simbolo del passaggio graduale dalla dimensione materiale della vita terrena alla dimensione spirituale di ciò che sta oltre la materia. L’intento è di far sì che i partecipanti al rito funerario siano circondati da immagini che infondano loro serenità e che possano, nel limite del possibile, consolarli ed aiutarli ad affrontare il distacco doloroso dalla persona amata.

Il titolo “Levante – Ponente” vuole suggerire un paragone fra il percorso compiuto ogni giorno dal Sole, da Oriente (dove si leva al mattino) a Occidente (dove scompare nella notte), e quello della vita di ognuno di noi, dalla nostra nascita fino alla nostra scomparsa, passando attraverso l’arco di tutta la nostra esistenza, così come il Sole attraversa ogni giorno l’intero orizzonte.”

Le altre opere arrivate alla fase conclusiva di selezione sono: