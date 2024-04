Una guida ai bonus scommesse per gli appassionati di sport: tipi e modalità di sblocco

Avere a disposizione dei bonus sulle proprie scommesse è importante per gli amanti dello sport che desiderano puntare sui match più decisivi.

Si tratta di incentivi offerti dai bookmaker ADM, gli unici che possiedono la licenza per operare legalmente rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Queste iniziative hanno la funzione di attrarre nuovi giocatori, ma anche di premiare coloro che sono particolarmente attivi.

Tuttavia, non tutti i bonus sono disponibili sin da subito, e spesso occorre soddisfare alcuni requisiti per sbloccarli.

In questa guida vedremo insieme quali tipi di bonus esistono e quali sono le modalità di sblocco più frequenti.

Tipi di bonus esistenti sulle scommesse

Fra i bonus più diffusi ci sono i cosiddetti bonus di benvenuto, pensati per gli utenti che si iscrivono per la prima volta su una piattaforma.

Nella maggior parte dei casi, il bonus coincide con il primo deposito: ad esempio, l’offerta potrebbe consistere nel 100% di bonus rispetto al deposito iniziale, entro un importo massimo prestabilito.

Per convertire il bonus in soldi reali, e quindi poterlo prelevare dal conto, l’utente deve scommettere la cifra indicata e tentare di vincere la puntata.

Un’altra promozione proposta da molti bookmaker è il bonus senza deposito, che permette di usufruire di determinati vantaggi solamente effettuando la registrazione sul sito, senza l’obbligo di versare denaro sul conto.

Molto interessanti anche le promozioni con cashback, che consentono di ottenere indietro una percentuale delle perdite subite in un periodo di tempo specifico, oppure su una singola scommessa.

Alcune piattaforme propongono, ad esempio, cashback fino al 100%, solitamente con un tetto massimo predefinito.

Per poter sbloccare tutti i bonus citati, come anticipato, bisogna soddisfare determinati requisiti stabiliti dai vari bookmaker.

Modalità di sblocco dei bonus dei bookmaker

Le modalità di sblocco dei bonus scommesse sono molto simili fra i vari operatori, e vanno sempre eseguite per poter sfruttare tutti i possibili vantaggi.

Dopo aver scelto il sito desiderato ed aver effettuato l’iscrizione, si procede solitamente al primo versamento sul conto appena creato. La procedura permette di attivare il bonus, che però necessita di essere sbloccato.

In genere, i termini di sblocco consistono nel fare delle giocate di valore pari a quello del bonus da sbloccare. In questo senso, si può utilizzare il bonus stesso per le prime partite, così da cogliere l’opportunità per giocare senza investire altro denaro.

Se vengono rispettati i requisiti richiesti per sbloccare il bonus, è possibile prelevare le eventuali vincite. Un consiglio per poter utilizzare al meglio queste promozioni è quello di leggere con attenzione i termini e le condizioni previsti dall’operatore.

Infatti, alcuni bonus di benvenuto richiedono diverse fasi per essere sbloccati, e possono richiedere da qualche giorno a qualche settimana a seconda dell’iniziativa lanciata dalla piattaforma.

Altri, invece, sono strutturati in modo più semplice, e possono essere sbloccati con un certo numero di giocate in un determinato lasso di tempo.

Di seguito alcune delle modalità più diffuse per sbloccare i bonus offerti dalle varie piattaforme.

Requisiti di puntata

I requisiti di puntata sono una delle cose da tenere sotto controllo per sbloccare un bonus di questo tipo. Si tratta di regole stabilite dai bookmaker che prevedono una soglia entro la quale il bonus deve essere sbloccato.

Ciò vuol dire che il giocatore, per poter fruire del bonus, deve effettuare una certa quantità di scommesse su alcune puntate specifiche ed entro un determinato periodo di tempo.

Rollover

Uno dei parametri più diffusi per sbloccare i bonus è il rollover, che indica quante volte deve essere giocato un bonus prima di renderlo disponibile per il prelievo.

In genere, in questa fase non vengono richiesti requisiti di rollover molto rigidi: infatti, gran parte dei bonus richiedono un volume di scommesse pari all’importo stesso del bonus.

Per esempio, nel caso di un bonus da 10€, come condizione di sblocco potrebbe essere richiesta una giocata di almeno 10€ per ottenere lo sblocco.

Limite quota scommesse

Il limite quota scommesse è un altro parametro che può essere imposto dai bookmaker per sbloccare un bonus. In questo caso, vengono considerate valide ai fini dello sblocco solo le puntate che raggiungono la quota limite prevista dal regolamento, mentre quelle al di sotto di essa non vengono prese in considerazione.

Come già detto, i parametri variano da operatore a operatore, per cui le quote limite cambiano in base alla piattaforma selezionata.

Cambia anche la tipologia di scommesse da effettuare con la quota limite: di solito, quelle in Serie A sono incluse, ma non sono previste puntate su scommesse live o su eventi virtuali per sbloccare il bonus.

Chiaramente, anche se i bonus possono essere molto allettanti, è consigliabile giocare sempre in maniera responsabile, attenendosi alle normative stabilite dalla Guida normativa dei Giochi.