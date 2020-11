Durante i controlli una pattuglia di carabinieri ha intercettato una macchina, una Citroen, il cui conducente alla vista dei militari ha subito pigiato sull’acceleratore. Gli uomini dell’Arma si sono così messi sulle tracce del veicolo, inseguendolo e diramando la nota di ricerca alle altre pattuglie sul territorio. La macchina che proseguiva a folle velocità ha finito la sua corsa in un terreno, in aperta campagna, a Torrice. Il veicolo è uscito fuoristrada in via Piana delle Monache. I militari sono subito scesi e hanno raggiunto il mezzo, ma del conducente non c’era più traccia. Si era dileguato.