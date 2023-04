Un viaggio in 4 tappe (Napoli, Bari, Milano, Roma) che mette al centro lo sport per orientare le giovani generazioni e i cittadini verso buone pratiche e stili di vita sostenibili, e promuovere l’inclusione sociale e la rigenerazione urbana.

In occasione della Giornata internazionale dello sport, Legambiente con il supporto di Ecopneus e Hines, presentano la campagna “Ecolimpiadi”.

La presentazione della campagna oggi a Napoli presso la sede del Comune di Napoli. La città, candidata a Capitale Europea dello Sport 2026, ospiterà la prima tappa il 13 aprile.

Lo sport come strumento per coinvolgere i giovani e tutti i cittadini, proponendo buone pratiche e stili di vita sostenibili, e promuovere l’inclusione sociale e la rigenerazione urbana: al via la prima edizione di “Ecolimpiadi”, la campagna di Legambiente realizzata con il supporto di Ecopneus e Hines come partner principali e con la partecipazione di diverse federazioni sportive italiane. Un viaggio in quattro tappe: Napoli il 13 aprile, Bari e Milano a maggio, Roma a giugno. In ognuna saranno realizzate giornate tematiche dedicate alla pratica sportiva, rivisitata in chiave green, a cui prenderanno parte anche atleti e testimonial sportivi. Non solo attività di animazione rivolte a bambini/e, scuole e cittadini/e ma anche conferenze stampa, un’occasione di dialogo tra gli amministratori locali, i rappresentanti delle scuole e altri stakeholder del territorio; in cui si parlerà – a seconda delle specificità territoriali – di esempi di rigenerazione urbana, al fine di intraprendere un percorso condiviso e partecipato di riqualificazione e rigenerazione.

Il taglio del nastro della campagna a Napoli, candidata a Capitale Europea dello Sport 2026. Proprio il capoluogo campano ospita oggi, in occasione della Giornata internazionale dello sport, la presentazione presso la sede del Comune di Napoli (piazza Municipio), grazie al suo patrocinio, con la partecipazione di: Emanuela Ferrante, Assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli; Nicola Nardella, Presidente VIII Municipalità Napoli; [i], e dispendiose sul piano energetico. Ogni anno, secondo le stime dell’Istituto di credito sportivo, questa inefficienza produce emissioni climalteranti e uno sperpero pari a più di 800 milioni di euro. “Ecolimpiadi”, in questo senso, mette in luce le criticità degli impianti sportivi e mostra alcuni esempi virtuosi di come queste sono state superate (o aggirate) tramite opere di riqualificazione e rigenerazione, urbana e sociale. Con l’auspicio che questo racconto possa promuovere un’azione, ancora molto trascurata in ambito sportivo, di raccolta dati e misurazione di impatto-beneficio delle possibili azioni da mettere in campo. Insomma, c’è ancora molto da fare sul tema, anche se di recente si sta sviluppando un crescente interesse da parte di molti attori coinvolti: dalle Società Sportive professionistiche italiane con iniziative caratterizzate dalla sostenibilità ambientale al protocollo d’intesa siglato ad aprile 2019 dal Ministero dell’Ambiente con il CONI e con Sport e Salute per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile.

[i] fonte: https://www.lanuovaecologia.it/stadi-italia-riqualificazione/