Un Milan scoppiettante rifila un poker al Lecce, mentre il Brescia ferma la Fiorentina

Lecce-Milan 1-4

Al “Del Mare” di Lecce il Milan vince il scioltezza dopo aver faticato nel primo tempo. Al 26′ i rossoneri passano in vantaggio con il gol di Castillejo su assist di Calhanoglu. Poi il Lecce ci prova a riaprirla e trova il pareggio momentaneo con Meccariello, ma la gioia viene annullata dall’arbitro per un fuorigioco.