Dopo una forte pioggia, spesso può capitare di notare delle infiltrazioni d’acqua che possono danneggiare soffitti e pareti, nonché rendere l’ambiente interno particolarmente umido e insalubre.

Si tratta di una problematica che può essere determinata da diversi fattori, motivo per cui è determinante individuare di volta in volta la causa che provoca il fenomeno nella situazione specifica.

Proprio per questo, per bloccare le infiltrazioni d’acqua piovana è necessario rivolgersi a ditte specializzate nella risoluzione di problemi di umidità, come per esempio Murprotec, azienda che con i suoi trattamenti personalizzati e innovativi costituisce un vero e proprio punto di riferimento del settore a livello europeo.

Umidità in casa: come capire quando la causa sono le infiltrazioni di acqua piovana?

Quando l’umidità in casa è provocata da infiltrazioni di acqua piovana generalmente può interessare terrazze condominiali mal coibentate o senza alcuna pendenza, che comunicano direttamente con il piano sottostante. In questi casi, in genere si vanno a creare macchie di muffa sgradevoli, che per essere eliminate richiedono un intervento mirato. Lo stesso vale per coperture come tegole o altre tipologie tipiche delle case di campagna.

In ogni caso, una forte pioggia può anche mettere a dura prova un sistema di infissi datato, oppure realizzato con materiali non idonei, oppure non installato correttamente. A questo proposito, le soluzioni che trattengono meglio l’acqua, anche in caso di acquazzoni forti e frequenti, sono quelle in PVC oppure costituite da mix di legno e alluminio, che presentano i punti di forza di entrambi i materiali.

Oltre alle infiltrazioni di acqua piovana, è bene ricordare che una delle cause dell’insorgenza dell’umidità in casa è la presenza di umidità di risalita. Si tratta di una problematica che si verifica quando l’acqua tende ad accumularsi in un terreno, anche se non a diretto contatto con falde acquifere o corsi d’acqua. In questo caso, a livello igroscopico l’acqua risale fino a un metro e mezzo e provoca danni a partire dal basso.

Cosa succede quando c’è troppa umidità in casa?

Un ambiente che presenta una percentuale di umidità superiore al 60% non è salubre e può arrivare a provocare difficoltà respiratorie, oltre a una percezione maggiore di freddo in inverno.

L’umidità, infatti, causa il proliferare sia di muffe, che vanno a impattare soprattutto sulla salute di persone allergiche o immunodepresse, che di salnitro, sostanza anch’essa potenzialmente dannosa quando evapora.

Una struttura pervasa da umidità e muffe, sul lungo periodo, può vedere compromessa la stabilità stessa delle pareti, quindi chi interviene deve identificare, senza margine di errore, da dove proviene l’infiltrazione così da intervenire in modo personalizzato.

Quali trattamenti per risolvere i problemi di infiltrazioni d’acqua

Per contrastare le infiltrazioni d’acqua è necessario effettuare un trattamento specifico, a seconda della tipologia di problematica. Per esempio, nel caso di infiltrazioni laterali è possibile intervenire mediante appositi rivestimenti stagni in grado di impermeabilizzare l’area interessata.

Naturalmente, una volta effettuato questo intervento è possibile anche intervenire per migliorare la qualità dell’aria dell’ambiente. Murprotec, a questo proposito, propone l’installazione di appositi filtri CTA grado di trattenere l’umidità e la condensa, ma anche il 90% di particelle potenzialmente dannose come polveri o allergeni. Si tratta di un metodo per purificare l’aria interna grazie a filtri che possono essere rimossi e sostituiti in maniera molto semplice, quando necessario.

Per stabilire come intervenire, in ogni circostanza i professionisti del settore effettuando dapprima un sopralluogo a cui fa seguito la formulazione di un preventivo chiaro e trasparente.