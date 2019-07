Ultimi giorni per partecipare al Premio “Top Of The Pid”

Il concorso organizzato da Unioncamere vuole premiare le aziende impegnate in progetti di innovazione in chiave Impresa 4.0.

Unioncamere, l’ente pubblico che unisce Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, vuole premiare le aziende che si impegnano nel cercare e atuare progetti innovativi nello stile Impresa 4.0. Per questo l’Unione italiana delle Camere organizza e promuove il Premio “Top Of The Pid”, nell’ambito del progetto “Pid – Punto Impresa Digitale”. Con questo riconoscimento si vogliono premiare le realtà commerciali, siano esse singole imprese o gruppi di interesse, che anche attraverso i servizi erogati tramite i Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio, hanno investito in progetti di innovazione. Per concorrere al Premio, i suddetti progetti devono essere studiati per migliorare le performance in uno di questi ambiti: circular economy, manifattura intelligente e avanzata, sociale, servizi-commercio-distribuzione-turismo, e nuovi modelli di business 4.0.

Sarà possibile presentare la propria candidatura entro mercoledì 31 luglio 2019. Per inoltrare la domanda le imprese devono compilare, firmare digitalmente e inviare la domanda di candidatura all’apposita mail premiopid@unioncamere.it. I vincitori riceveranno come premio anche la possibilità di mettere sotto i riflettori i loro progetti innovativi, raccontando la propria esperienza nel corso di eventi e occasioni anche di rilievo nazionale dedicati all’innovazione digitale, e attraverso iniziative mirate sui canali social. Proprio oggi, il ramo di Pid Perugia ha organizzato ad Assisi l’evento “Imprese tra social media, realtà aumentata e intelligenza artificiale: l’esigenza di un passo in avanti”, in cui vengono trattati principalmente quattro grandi temi del nostro tempo: “la costante evoluzione dei social media e i contorni dei moderni influencers; la realtà aumentata come nuovo modo di interagire con lo spazio che ci circonda e quali possono essere le possibili applicazioni pratiche da attuare; l’intelligenza artificiale intesa come metodo analitico di grandi quantità di dati per migliorare la capacità di comprendere il passato e prevedere il futuro; i servizi di Punto Impresa Digitale”.