Ultimi giorni di agosto all’insegna del caldo, ma nubi in arrivo sulla Liguria

Ultimi giorni di agosto all’insegna del sole e del caldo in Liguria, ma già da domani il meteo potrebbe cambiare. Le previsioni, infatti, preannunciano una nuvolosità tra irregolare e diffusa per la presenza di una perturbazione sul Tirreno. Le temperature, però, rimarranno ancora alte tra i 24 e i 32 gradi in città. Ancora qualche interrogativo per il weekend, ma secondo la tendenza dovrebbe essere caratterizzato da nubi irregolari.

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO – Dalla mattinata possibili rovesci o temporali, con bassa probabilità di locali fenomeni forti. In serata schiarite progressivamente più ampie. Venti: al mattino in rinforzo fino a moderati con locali rinforzi da Nord o Nord Est. In calo nel pomeriggio fino a deboli in prevalente regime di brezza. Mare: poco mosso, localmente mosso a Ponente nella parte centrale della giornata. Umidità: su valori medio-alti. Segnalazioni di protezione civile: bassa probabilità di temporali forti; locali condizioni di disagio per caldo.

GIOVEDI’ 29 AGOSTO – Sereno o poco nuvoloso sulla costa. Nuvolosità irregolare nell’interno. Possibili locali fenomeni temporaleschi nel corso delle ore più calde, più probabili sui rilievi. Venti: al mattino deboli in prevalente regime di brezza. Tendenti a disporsi da Nord Ovest nel pomeriggio. Mare: poco mosso. Umidità: su valori medi.