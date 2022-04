‘Ulisse e la nave cavallo’ si trasferisce in corte Lambruschini

L’Ulisse e la nave cavallo, opera dell’artista genovese Maurizio Nazzareto, attualmente collocata nell’ex area fieristica di piazzale Kennedy trasloca in corte Lambruschini. Lo spostamento della scultura, che pesa circa 30 tonnellate, è previsto per lunedì 4 aprile a partire dalle 22.

Ulisse e la nave a cavallo è un’opera imponente, alta 8 metri, in acciaio, corten e legno. Ideata nel 2004 in occasione di Genova capitale europea della cultura, la scultura rappresenta un evidente riferimento allo spirito del luogo: Genova città portuale, protesa verso il mare antistante, in dialogo ideale e reale con l’altro da sé.

Realizzata nei Cantieri Navali Mariotti e donata alla città dalla società Imagro Spa dall’ imprenditore genovese Massimo Polio, l’opera è stata recentemente sottoposta a restauro completo da parte dell’artista.

«Un’opera di grande impatto che, pur non rimandando immediatamente alla rappresentazione dell’eroe omerico ricorda, con la sua forma imponente e ispirata al futurismo, il movimento del mare e della nave che lo solca – commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Il tema del viaggio, che è stato il filo conduttore di Genova Capitale della Cultura nel 2004, unito a quello del mare restituiscono un’immagine che caratterizza la nostra città, marinara e crocevia di culture».

Per il trasferimento di Ulisse e la nave a cavallo, che verrà messa a dimora nell’aiuola davanti a Corte Lambruschini dove potrà essere ammirata da genovesi e visitatori, è necessario mettere in campo alcuni provvedimenti di viabilità. In particolare, a partire dalle 20 di lunedì 4 aprile verranno rimosse le testate semaforiche e i semafori ad esse collegati verranno impostati sul giallo lampeggiante. Contemporaneamente si provvederà alla rimozione del cavo trasversale all’incrocio tra via Cadorna e viale B. Bisagno e alla messa in sicurezza della linea filo-tramviaria AMT. Alle 21 verrà collocata la segnaletica provvisoria all’incrocio tra via Cadorna e viale B. Bisagno e, a seguire, si posizionerà un’autogru all’incrocio tra viale B. Bisagno e corso Buenos Aires. Le operazioni di spostamento di Ulisse si svolgeranno tra le 22 e mezzanotte e mezzo, subito dopo si provvederà alla rimozione della segnaletica e dei materiali da cantiere e al ripristino della viabilità.