“Brennero, basta tergiversare: l’azione che l’Alto Adige, il Tirolo e la Baviera intendono effettuare per frenare ulteriormente il passaggio dei Tir al valico sembra voler vanificare gli interventi del ministro Salvini”.

Così Paolo Uggè, presidente di Fai-Conftrasporto (la Confederazione delle imprese di trasporto che aderisce a Confcommercio) su quanto riportato oggi dalle agenzie di stampa in merito alla firma fra le tre regioni, prevista per domani a Kufstein, di una dichiarazione d’intenti per la realizzazione di un sistema digitale a slot di gestione del traffico pesante lungo l’asse del Brennero.

“Sembra quasi una volontà di isolare l’Italia con le sue merci e la sua economia. Ora basta! – sbotta Uggè – Il nostro governo si attivi immediatamente e disponga delle misure, che abbiamo già suggerito al ministro in occasioni d’incontro anche recenti, per rispondere ad atteggiamenti ‘briganteschi’ con iniziative ‘da briganti e mezzo’”.

“Mentre il Presidente del Consiglio, sempre oggi, sottolinea l’importanza dell’economia del mare, ricordiamo che l’attraversamento delle Alpi ricopre altrettanta importanza per l’economia nazionale”, conclude il presidente di Fai-Conftrasporto.