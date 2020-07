UFOLOGY WORLD per l’Italia e Convegno di Ufologia citta’ di Pomezia 2020

Con grande emozione dopo la pausa forzata in seguito all’epidemia Covid-19 finalmente si svolgerà il 3-4 ottobre 2020 UFOLOGY WORLD per l’Italia.

Tutte le nazioni hanno un loro UFOLOGY WORLD e per l’Italia il marchio UFOLOGY WORLD è di esclusiva proprietà di Francesca Bittarello l’organizzatrice dell’evento.

Una sfida per Francesca Bittarello far si che l’Italia abbia il miglior UFOLOGY WORLD al mondo, e spera nei prossimi anni di riuscirci.

Dall’edizione precedente l’organizzatrice ha compreso le modifiche da fare per ottimizzare al meglio l’evento e da questa edizione tutte le modifiche che ha reputato valide le apporterà, a partire dal Villaggio Espositori che non sarà più chiuso in un angusto spazio al chiuso ma sarà all’ aperto all’interno di Cinecittà World dove ogni espositore avrà un suo gazebo a disposizione e a disposizione dell’enorme folla che riempirà Cinecittà World il 3-4 ottobre 2020.

In ultimo i biglietti per UFOLOGY WORLD vanno acquistati sul sito di Cinecittà World inserendo il codice promo UFO prima del pagamento perchè solo così si avrà diritto ad accedere nelle aree UFOLOGY WORLD all’interno di CINECITTA’ WORLD e al congruo sconto sul biglietto stesso.

A UFOLOGY WORLD 2020 si troveranno Mostre , dibattitti e videoconferenze, Villaggio espositori e Simulazioni UFO:

1)Videoconferenze con Paola Harris la famosa ufologa americana e il francese Bernard Rouche che non potranno essere presenti fisicamente per questa edizione ma saranno in

videoconferenza cosi come l’italiano ufologo Antonio Chiumiento impossibilitato a spostarsi fisicamente.

2) Tre Dibattiti

a tema differente con ben 20-30 relatori di alto spessore e idee e provenienza differente ! e’ questa la novità dei dibattiti che permette di dare alla kermesse ufologica una caratura notevole e imponente mai vista prima in Italia.

Ancora una volta una scelta studiata, coraggiosa e vincente dell’organizzatrice ovvero far incontrare o scontrare civilmente nei Dibattiti relatori che la pensano differentemente e provenienti dalle diverse scuole associazioni e estrazioni.

3) Mostre

La pittrice internazionale Antonella Laganà e un inedito Pablo Ayo esporranno le proprie opere. 4) Simulazioni UFO

“Altair”: Astronave di 100 metri da visitare tutta di un fiato

“Guerra dei mondi”: attrazione virtuale con visore dove l’utente viene catapultato in

una guerra contro gli alieni (in questo caso definiti “cattivi”) “Labirinto”: attrazioni di realtà virtuali di tecnologie del futuro

“Jurassic War”: attrazioni di realtà virtuali di tecnologie del futuro

5) Villaggio Espositori

Tanti gazebo provenienti da diversi settori misterici, delle scienze alternative, oltrechè dell’ufologia compongono il Villaggio Espositori all’aperto.

2) X° Convegno Di Ufologia Citta’ Di Pomezia – 6 settembre 2020 Simon Hotel- organizzatrice Francesca Bittarello

E’ il Convegno di passaggio verso la kermesse “UFOLOGY WORLD PER L’ITALIA” entrambi organizzati dalla dott.ssa Francesca Bittarello.

Convegno giunto alla decima edizione e molto popolare ormai un evento consueto nel panorama ufologico dove partecipano sempre numerosi appassionati da tutta Italia e relatori di caratura nazionale e internazionale.

Reltori Francesca Bittarello, Pablo Ayo, Maurizio Baiata, Dario Del Buono, Antonio Chiumiento, Filiberto Caponi e Carlo Daniele con un vigile del fuoco che parla dell’ EBE di Sulmona.

Suscita sorpresa la presenza di un vigile del fuoco che parlerà di un avvistamento di un EBE da parte di una pattuglia dei vigili del Fuoco in perlustrazione avvenuto nei pressi di Pescara vari anni fa.

Il panino alieno un must ormai del convegno per il tantissimo pubblico che giungerà da tutta Italia, sedie distanziate e misurazione temperatura prima di entrare in sala secondo le vigenti normative anti-covid. Grande sala in terrazzo attico che permetterà un idoneo distanziamento e un evento unico compre le precedenti edizioni. Richiesta la prenotazione anticipata.

PRENOTAZIONI WHATSAPP AL MOBILE DELL’ORGANIZZATRICE: 329.4218323