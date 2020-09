Ufficiale Juve: sarà Morata il nuovo giocatore della rosa di Pirlo

Adesso è ufficiale: Alvaro Morata è un nuovo giocatore della Juventus. Alla fine sarà lui il nuovo numero nove a disposizione di Andrea Pirlo, dopo settimane di trattative poi non andate in porto per Edin Dzeko e Luis Suarez. Lo spagnolo torna così alla Juventus dopo il biennio 2014-2016, dove poi fece ritorno al Real Madrid prima di trasferirsi in Premier League al Chelsea e successivamente all’Atletico Madrid.