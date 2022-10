Ue: mercoledì 2/11, ore 17, conf stampa Occhiuto, Fitto, delegazione parlamentari Ue

Nel pomeriggio di mercoledì 2 novembre il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il ministro per gli Affari europei, la politica di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, accoglieranno presso la Cittadella di Catanzaro la delegazione di parlamentari Ue – all’interno della quale figurano quattro esponenti appartenenti alla Commissione per lo Sviluppo regionale del Parlamento europeo – che dal 2 e fino al 4 novembre saranno in Calabria per una missione istituzionale.

Alle ore 17 si terrà una conferenza stampa durante la quale verranno affrontati, tra gli altri, i temi della Programmazione Ue 2021-2027, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e delle principali sfide per la Regione Calabria.

All’incontro con i giornalisti, che avrà luogo presso il dodicesimo piano, prenderanno parte il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il ministro per gli Affari europei, la politica di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e il presidente della Commissione per lo Sviluppo regionale del Parlamento europeo, Younous Omarjee.

Saranno presenti, inoltre, gli europarlamentari Dan-Stefan Montreanu, Susana Solìs Pérez, Daniel Buda (membri della Commissione REGI), Rosa D’Amato, Sabrina Pignedoli e Denis Nesci.

Giornalisti, operatori e fotografi – che dovranno accreditarsi inviando, entro le ore 13 del 2 novembre, una mail all’indirizzo ufficiostampa.gr@regione.calabria.it – potranno accedere al decimo piano a partire dalle ore 16.45.