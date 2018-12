Ue dice sì alla manovra

Dopo diversi tira e molla, l’Unione Europea ha finalmente detto sì alla versione della manovra presentata dall’Italia.

L’Europa dice sì alla manovra presentata dall’Italia e blocca la procedura d’infrazione. Un’ottima notizia, tuttavia la questione non si può ancora considerare chiusa.

Pierre Moscovici, in modo diplomatico ha commentato: “L’Italia sta a cuore all’Europa e all’area euro, che esce rafforzata da questo risultato positivo. Dimostra che le regole Ue ci sono e funzionano”.

Il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per l’euro, Valdis Dombrovskis ha dichiarato che: “La soluzione sul tavolo non è ideale, non dà una soluzione a lungo termine per i problemi economici italiani. Ci consente di evitare per ora di aprire una procedura per debito, posto che le misure negoziate siano attuate pienamente.”

Adesso la manovra arriverà in parlamento e Dombrovskis ha commentato: “Se qualcosa va male, possiamo tornare sulla questione a gennaio, perché la scadenza per l’Ecofin per decidere sulla procedura è sempre febbraio. Su questo siamo stati molto chiari nella risposta all’Italia”.

Parlando invece della procedura d’infrazione, momentaneamente bloccata, Moscovici ha sottolineato come: “Se vivessimo in una bolla che ignora l’atmosfera, con l’aumento dei nazionalisti, degli anti europei, degli anti burocrati, saremmo completamente matti. Noi sappiamo che era meglio arrivare a non aprire la procedura, piuttosto che averne una per il piacere del principio. Non possiamo ignorare il contesto”.