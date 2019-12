Udine, il 29 dicembre l’irresistibile spettacolo in lingua friulana

“No tu sâs ce che tu âs”, alle 17.30 in scena al Teatro Palamostre di Udine un irrinunciabile musical natalizio.

Domenica 29 dicembre 2019, alle 17.30, al Teatro Palamostre di Udine andrà in scena un irrinunciabile musical natalizio, ideato dall’Associazione Musicologi, con Il Caffè del Venerdì e il patrocinio del Comune di Udine, intitolato “No tu sâs ce che tu âs”. Uno spettacolo comico tutto in lingua friulana, con la regia di Anna Placereani, unico nel suo genere, fatto di recitazione, canto, balletti su coreografie di Miriam de Zuccato, suggestive scenografie di Luigino Rigo e la straordinaria partecipazione di due compagini corali. Ambientato in una tipica casa friulana nel periodo natalizio, in cui sia i dialoghi e sia i brani cantati sono in “marilenghe”. Questi ultimi sono stati ideati da Alessio de Franzoni e da compositori friulani, diplomati al conservatorio “J. Tomadini” di Udine, arrangiati dagli stessi per strumenti e coro.

Gli strumentisti suonano rigorosamente dal vivo (fisarmonica, pianoforte con Alessandro Tammelleo e Alessio de Franzoni, contrabbasso con Mauro Meroi, chitarra con Stefano Isola e batteria con Alessandro Piputto) con cantanti in costume, che recitano e cantano sul palco in lingua friulana, il tutto assieme a due cori, “Alpe Adria” di Treppo Grande e “Rose di mîl”di Montenars, diretti nell’occasione dal Maestro Alessandro Tammelleo, che hanno il compito di valorizzare le scene con i loro brani corali. La tematica del musical, seppur in chiave comica, è incentrata sui veri valori della famiglia, quei valori che si riscoprono nel periodo natalizio. Il costo del biglietto è 10 euro adulti e 8 euro ragazzi fino a 12 anni, prenotabile QUI.