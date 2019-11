Udine, Giornata della Trasparenza: un incontro rivolto a tutti i cittadini

Il diritto alla trasparenza e all’accessibilità dei dati della Pubblica Amministrazione è un tema di fondamentale importanza per i cittadini, ma non privo di sfumature.

Venerdì 29 novembre 2019 dalle 9.30 presso la Sala Ajace si tiene la Giornata della trasparenza del Comune di Udine.“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” Così recita l’art. 1 del D. Lgs. 33/2013 e su questo diritto a conoscere, sulla sua efficacia e sui suoi limiti rifletteranno i relatori di questo evento, organizzato nell’ambito della Giornata della Trasparenza del Comune di Udine e rivolto agli avvocati, ai dipendenti della pubblica amministrazione e a tutti i cittadini, fino ad esaurimento posti.

L’evento si articolerà in due parti. La prima, dopo i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Udine Pietro Fontanini e di Carmine Cipriano, Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Udine, vedrà l’intervento di Massimiliano Chiandone, Responsabile della protezione dei dati del Comune di Udine, di Silvia Scalfani, Responsabile dell’Unità Organizzativa Contratti – URP – Accesso Civico del Comune di Udine, e di Luca Nervi, Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Udine. Nella seconda parte, invece, interverranno Anna Corrado, Magistrato del TAR Campania, Ines Pisano, Magistrato del TAR Lazio, e Francesco Bilotta, Prof. aggr. dell’Università degli Studi di Udine. La conclusione sarà poi affidata a Paolo Corder, Presidente del Tribunale di Udine.