Udine, fanno esplodere bancomat e rubano denaro

In un centro commerciale di Basiliano (Udine), un gruppo di ladri hanno derubato i soldi dal bancomat facendolo esplodere.

Hanno fatto esplodere un bancomat per rubare il denaro e sono scappati in auto. Una vicenda da film, che però si è verificata la scorsa notte in un centro commerciale di Basiliano, in provincia di Udine. Un gruppo di persone hanno fatto saltare in aria il bancomat e hanno rubato una somma di denaro di circa 20-30mila euro. I ladri si sono approcciati a volto coperto e hanno parzialmente deturpato la telecamera di sicurezza della struttura con dello spray, per assicurarsi l’anonimato. Successivamente hanno distrutto la vetrata dello sportello e hanno fatto saltare l’esplosivo sulla colonnina. Il bancomat era della filiale di Banca Ter situata all’interno del centro.

Subito dopo i ladri hanno sradicato la colonnina e sono scappati, lasciandosi cadere alle loro spalle anche qualche banconota. Non è ancora chiaro quanto denaro esattamente siano riusciti a portare via, ma gli inquirenti stanno indagando per una più precisa quantificazione. I malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto, forse una Audi. I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine continuano con le indagini per risalire al gruppo di ladri.