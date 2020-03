Udine, Confindustria: Riaprire le fabbriche

“La riapertura delle attività produttive industriali è fondamentale: con l’impegno delle imprese a rispettare tutte le direttive dei Dpcm, e utilizzando le forze armate per fare i controlli”

E’ la proposta lanciata della presidente Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, intervistata oggi da Radio Capital. “Si dovrebbe riaprire con tutti i crismi e gli imprenditori sono assolutamente disponibili a fare tutto il possibile e anche di più per il contenimento del contagio”. Poi la presidente si è soffermata sul tessuto produttivo udinese. “Anche qui in Friuli siamo allo stremo – ha detto -, ma in tutta Italia si inizia a capire che sono state fatte delle regole e adesso sono partite moltissime deroghe a queste. Ci sono imprese degli stessi settori che non fanno parte dei codici Ateco, ad alcune è stata data autorizzazione a ripartire, ad altre no”.