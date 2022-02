Ucraina: Michel, in caso attacco russo subito summit Ue sulle sanzioni

I separatisti filo-russi nell’est dell’Ucraina chiamano la popolazione alla ‘mobilitazione generale’, denunciando che le forze di Kiev sono “in piena allerta da combattimento”, mentre nella notte, scrive la Tass, numerosi attacchi con artiglieria pesante avrebbero raggiunto Donetsk e altre città dell’ autoproclamata Repubblica popolare filorussa.

Putin oggi vedrà Macron.

Zelensky a Monaco: ‘Noi siamo lo scudo dell’Europa contro l’esercito russo.

Difendeteci o faremo da soli’. Mentre Joe Biden ha convocato il Consiglio per la sicurezza nazionale, sulla base di informazioni secondo le quali la Russia potrebbe “lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento”.

ore 11:38 – Michel, in caso di attacco russo subito un summit Ue sulle sanzioni

Nel caso di un attacco russo all’Ucraina, il presidente europeo Charles Michel vuole convocare immediatamente un consiglio dei capi di stato e di governo dell’Ue. Lo ha detto lui stesso intervenendo alla conferenza di sicurezza di Monaco. In questa sede, ha spiegato Michel, si accerterà che si sia tutti concordi sulle sanzioni da comminare a Mosca.

ore 11:24 – Avanti con le esercitazioni militari Russia-Bielorussia

La Bielorussia continuerà le esercitazioni militari con la Russia, che sarebbero dovute terminare oggi. “In considerazione dell’aumento dell’attività militare vicino ai confini e dell’aggravarsi della situazione in Donbass, i presidenti di Bielorussia e Russia hanno deciso di continuare”, ha affermato il ministero della Difesa bielorusso in un post su Telegram

ore 10:44 – Tass, 2 civili morti in un attacco notturno dei militanti di Kiev

Due civili della Repubblica popolare di Lugansk (Lpr) sono rimasti uccisi nel tentativo delle forze armate ucraine di sfondare nel vicino villaggio di Pionerskoye, a 7km dal confine con la Russia. Lo scrive la Tass che cita la milizia popolare. “A seguito dell’aggressione dei militanti di Kiev, due civili sono stati uccisi e 5 edifici sono stati distrutti”, sostiene. Il dipartimento della difesa della Lpr ha precisato che le forze di Kiev supportate dall’artiglieria hanno attraversato il fiume Seversky Donets e hanno tentato di attaccare le postazioni della milizia popolare. “Ma l’attacco è stato respinto”, afferma la milizia.

ore 10:10 – L’Ue: ‘L’Occidente tende il ramo d’ulivo, ma la Russia ammassa truppe’

“Gli Alleati occidentali non possono continuare ad offrire per sempre ramoscelli d’ulivo mentre la Russia conduce test missilistici e ammassa le truppe lungo il confine con l’Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ponendo ai partecipanti della conferenza di Monaco sulla Sicurezza questa domanda: “il Cremlino vuole il dialogo”?.

ore 9:49 – A Rostov giunti 40mila profughi dal Donbass

Secondo quanto riferisce l’agenzia Interfax che cita Alexander Chupriyan, ministro ad interim per le situazioni di emergenza, sono circa 40mila i profughi fuggiti dal Donbass e giunti nella regione russa di Rostov. “Più di 40mila persone, che hanno dovuto lasciare le regioni limitrofe, sono arrivate in Russia. A questo punto sono ospitate principalmente in 92 centri di accoglienza temporanea”, ha detto il ministro.