Ucraina, Biden oggi farà il punto con alleati Ue e Nato

Il presidente americano Joe Biden terrà un incontro virtuale nel corso della giornata di oggi coi leader di Italia, Canada, Francia, Germania, Polonia, Romania, Regno Unito, Unione Europea e Nato.

Lo riportano alcuni media americani, citando l’agenda del premier Justin Trudeau diffusa dalle autorità canadesi.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha accettato di incontrare il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov verso la fine della prossima settimana, “ammesso che non ci sia un’invasione dell’Ucraina”. Lo riportano i media Usa, citando il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. “Se invaderanno nei prossimi giorni, sarà chiaro che non sono mai stati seri sulla diplomazia”, aggiunge Price. La Russia, spiega il portavoce Usa, ha risposto all’invito di Blinken per un incontro in Europa la settimana prossima “proponendo date per la fine della settimana. Date che accettiamo, ammesso che non ci sia un’invasione”.