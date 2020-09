Ucciso a Prato e compagna ferita, fermato un amico della coppia

Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate questa notte a Prato all’interno della sua abitazione in via Firenze. Ferita anche la compagna della vittima, che è ricoverata all’ospedale cittadino Santo Stefano ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbero rintracciato il presunto responsabile, un conoscente della coppia fermato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Il sospettato è stato condotto al comando provinciale dei carabinieri dove è in corso il suo interrogatorio.