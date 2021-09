Ubriaco, rapina prostituta e causa incidente con 7 feriti

– Ubriaco, prima rapina una prostituta e poi a tutta velocità in auto invade la corsia opposta causando un incidente con sette feriti, tra cui due bambini di tre anni. E’ successo la scorsa notte a Genova in via Ferrara nel quartiere di San Teodoro.

L’uomo al volante, un liberiano di 51 anni, è ora in coma ed è accusato di rapina e lesioni stradali. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, l’uomo aveva consumato un rapporto con una prostituta ma non l’aveva pagata. Anzi, dopo una discussione le ha scippato la borsetta ed è scappato. Con la macchina ha imboccato via Ferrara dove nel frattempo una vettura stava svoltando. Per evitarla ha invaso la corsia opposta scontrandosi con una terza auto a sua volta tamponata da una moto. Il bilancio è stato di due feriti gravi, portati in codice rosso al San Martino, e cinque lievi. L’uomo aveva un tasso alcolemico di 1,80 grammi per litro (a fronte di un tasso di 0,50 massimo previsto). Gli agenti hanno anche trovato sull’auto alcuni grammi di marijuana.