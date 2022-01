Ubriaco entra in tribunale Genova da scale antincendio

Completamente ubriaco è riuscito a entrare dentro palazzo di Giustizia a Genova arrampicandosi lungo le scale antincendio esterne.

È successo ieri sera.

L’uomo, senza fissa dimora, è salito per circa una decina di piani fino a che non ha trovato una finestra aperta e ha iniziato a vagare dentro il tribunale. A quel punto i vigilantes lo hanno visto dalle telecamere e hanno chiamato la polizia.

Appena ha visto gli agenti ha chiesto “come si fa ad uscire”, visto che si era perso nel dedalo di corridoi. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento e invasione di edifici.