Ubriaco aggredisce vigilantes di un supermercato: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, su segnalazione di alcuni cittadini, i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia hanno arrestato un uomo di 47 anni, senza fissa dimora e con precedenti, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione per un cumulo pene e denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.



Alcuni passanti hanno chiamato per un’aggressione all’interno di un esercizio commerciale di via Germania. In pochi minuti, i militari hanno raggiunto il posto indicato. All’interno dell’esercizio commerciale hanno trovato una guardia giurata che stava bloccando lo straniero che poco prima, per futili motivi, aveva aggredito la guardia giurata, colpendolo con calci e pugni, molto probabilmente a causa dello stato di ubriachezza.



Ai militari la guardia giurata ha spiegato che per riuscire a bloccarlo aveva utilizzato lo spray urticante in dotazione ed infatti anche i militari per tenerlo bloccato hanno dovuto ammanettarlo. Nell’accompagnarlo all’auto militare con un calcio è riuscito ad infrangere il finestrino posteriore destro e per questo motivo è stato necessario fare giungere sul posto un’altra pattuglia del Nucleo Radiomobile per poterlo accompagnare in caserma.

Vista la particolare aggressività dell’uomo i militari hanno anche richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che dopo averlo visitato non hanno riscontrato nessuna evidenza clinica ad eccezione del forte stato di ubriachezza. La guardia giurata non ha ritenuto di ricorrere alle cure sanitarie e si è riservata di sporgere la denuncia querela.



A seguito del foto segnalamento, i militari hanno riscontrato l’ordine di carcerazione a carico dell’uomo, emesso il 30 agosto 2019, dall’ufficio Esecuzioni Penali, della Procura della Repubblica di Roma, dovendo scontare la pena in carcere di 2 anni e 7 mesi.



Al termine delle attività i militari hanno condotto il 47enne presso il carcere di Rebibbia dove sconterà la pena.