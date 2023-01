La conoscenza della lingua inglese è diventata ormai fondamentale, in molteplici ambiti, ed è per questo motivo che sono sempre di più gli italiani che si iscrivono ad un corso specifico per riuscire a superare il test ed ottenere una determinata certificazione. Naturalmente, esistono diversi livelli di conoscenza della lingua inglese ed il B1 e oggi quello più diffuso e richiesto, ad esempio, da molte università italiane come requisito fondamentale per la pre-immatricolazione.

A cosa corrisponde però il livello B1 di inglese? Cosa fare per raggiungerlo e come ottenere una certificazione valida e riconosciuta dal MIUR? Scopriamolo insieme.

Livello B1 di inglese: a cosa corrisponde

Il B1 corrisponde ad un livello di conoscenza della lingua inglese che possiamo definire basso-intermedio. Un italiano che rientra in questo livello è in grado di comprendere ciò che gli viene detto e di intrattenere una conversazione, a patto che verta su argomenti colloquiali e non troppo specifici. Riesce a parlare in inglese senza troppi problemi e farsi capire quando si trova, ad esempio, in vacanza. È in grado di scrivere correttamente perché conoscere le regole grammaticali di base e ha un vocabolario adeguato, sebbene non particolarmente ampio. In sostanza, il livello B1 corrisponde ad una conoscenza della lingua inglese colloquiale, è utile nella vita di tutti i giorni ma non va oltre. Sostenere un colloquio di lavoro in un ambito specifico, che preveda l’utilizzo di una terminologia tecnica, potrebbe essere ad esempio complicato per chi possiede solamente un livello B1.

Come imparare l’inglese al livello B1

Imparare l’inglese al livello B1 non è particolarmente complesso, ma naturalmente conviene seguire delle lezioni specifiche perché altrimenti si rischia di perdere parecchio tempo. Fortunatamente, al giorno d’oggi esiste più di un corso inglese B1 online che si può seguire a distanza e dunque consente di conciliare i propri impegni al meglio. Non a caso, si tratta della soluzione adottata dalla maggior parte delle persone, perché nettamente più comoda, rapida ed accessibile. Nella scelta del corso, conviene prestare attenzione ad un dettaglio fondamentale: gli insegnanti dovrebbero essere madrelingua, perché la pronuncia e la comprensione della lingua parlata sono importantissime.

Quali sono le certificazioni ufficiali di inglese Livello B1

Le certificazioni che attestano il livello di inglese B1 sono moltissime, dunque conviene sempre verificare quale sia quella richiesta dall’università piuttosto che da altri enti. In Italia, nella maggior parte dei casi la certificazione che consente di dimostrare il possesso del livello B1 di inglese è il PET ed è emessa dall’Università di Cambridge.

Oggi i centri d’esame in Italia che consentono di sostenere l’esame ufficiale per tale certificazione di lingua inglese sono moltissimi, nella maggior parte delle città. Non è dunque difficile trovarne uno ma prima di sostenere il test conviene sempre seguire un corso specifico, che consenta di raggiungere una preparazione adeguata. Ricordiamo infatti che il PET ha un costo, che può andare dagli 88 ai 111 euro circa e superarlo al primo colpo significa anche evitare di sperperare denaro inutilmente.