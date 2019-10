Tutto pronto per il nuovo stadio a Roma, Stadio della Roma, Frongia (M5S): “Mi auguro si faccia presto”

Nelle stanze del Campidoglio regna l’ottimismo. Il destino dello stadio della Roma, nonostante il pressing del vicino comune di Fiumicino, è ancora legato all’area di Tor di Valle. L’amministrazione cittadina, per ora, continua infatti a credere nel progetto.

“So che sono previsti ulteriori incontri, si sta avvicinando un punto importante del processo” ha confermato l’assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia, in un’intervista rilasciata a Radio Radio. “Io mi auguro da cittadino e da amministratore che si possa finalmente partire”. Un auspicio importante, dal momento che arriva dal numero uno dello sport in Campidoglio.

La partita sullo stadio, dopo le dimissioni in blocco del CDA di Eurnova (la società proprietaria dei terreni a Tor di Valle) ed ancor prima con l’arresto di Parnasi e del presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito, aveva conosciuto una significativa battuta d’arresto. La società giallorossa e l’amministrazione cittadina, in estate, si erano incontrate per definire la priorità da attribuire alle opere. La Sindaca ha più volte ribadito la necessità di provvedere a realizzarle prima che sia posata la prima pietra. Sempre secondo la prima cittadina, i cantieri sarebbero dovuti partire entro il 2019. Questo almeno era stato l’annuncio fatto durante la conferenza stampa in cui sono stati presentati i risultati del Politecnico di Torino sulla mobilità.