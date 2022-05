Tutela consumatori e utenti, approvata la relazione del comitato di monitoraggio

Apprezzamento per il lavoro della Giunta e indicazioni per le realazione future sull’applicazione della legge.

11/05/2022 – Il comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi del Consiglio regionale del Lazio ha esaminato le relazioni della Giunta sull’attuazione della legge 6/2016 per la tutela dei consumatori e degli utenti e ha approvato a suo volta una relazione conclusiva.

Il meccanismo previsto dalla legge isitutiva del comitato, infatti, prevede che la Giunta regionale presenti relazioni periodiche, le cui tempistiche sono previste nelle clausole valutative delle norme, e, a sua volta, il comitato le esamina fornendo le sue osservazioni attraverso un documento conclusivo, nel quale si forniscono anche indicazioni per il lavoro futuro.

Nel merito del provvedimento esaminato oggi, sono state prese in considerazione due relazioni della giunta, relative ai bienni 2017-28 e 2019-20. Il comitato ha, intanto, espresso apprezzamento per il corretto adempimento della clausola valutative e ha espresso una serie di osservazioni sulla tempestività e la continuità necessaria per il futuro, ha chiesto informazioni dettagliate sui progetti realizzati, ha chiesto, infine, di avere maggiori informazioni sull’attività dell’osservatorio dei prezzi e su quelle del Consiglio regionale consumatori e utenti. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio