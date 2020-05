Turismo: Video figlia barista, tutto chiuso per il coronavirus aiutateci

E’ un appello accorato quello lanciato attraverso un video da Maia Arnone, 8 anni, figlia di un barista di Marinacorta di Lipari

E’ al viso pulito e ingenuo di Maia che il comitato “Eolie 20-30” si affida per richiamare i turisti nel tentativo di evitare il tracollo di un settore che dà lavoro a buona parte degli isolani. Insieme all’appello della bimba, gli operatori turistici, capeggiati da Danilo Conti e Fabrizio Famularo, hanno fatto pervenire ai governi nazionale e regionale una serie di proposte concrete per fronteggiare la crisi, a cominciare dall’istituzione di una Zona Franca Urbana. E ancora gli operatori del settore turistico chiedono l’annullamento della tassazione per tutto il 2020, un condono fiscale per le partite Iva e una copertura assicurativa in grado di coprire l’operatore dal rischio di un risarcimento danni conseguente all’ipotesi di “vacanza annullata” a causa delle restrizioni causate dalla situazione sanitaria.

“Siamo certi – dicono – che questi aiuti siano l’unico strumento utile ad evitare che infiltrazioni mafiose possano domani avere gioco facile sull’acquisizione di aziende che in mancanza di una politica di rilancio seria, saranno costrette a chiudere ed essere svendute per quattro denari”.