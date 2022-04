– “Dopo la positiva esperienza alla Borsa internazionale del turismo, la Sardegna si presenta nuovamente a Milano per partecipare alla 18^ edizione di ‘Fa la cosa giusta’, la più grande fiera italiana del consumo responsabile e degli stili di vita sostenibili, che torna in presenza dopo due anni”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, annunciando la presenza di uno ‘Spazio Sardegna’ all’evento fieristico che si terrà a Fieramilanocity da oggi fino a domenica 1 maggio: oltre 250 appuntamenti, tra laboratori, incontri e presentazioni, e 32mila metri quadrati dello spazio espositivo che ospitano 500 aziende e realtà nelle dieci sezioni tematiche e nei cinque spazi speciali che approfondiscono alcuni aspetti della sostenibilità.

“Promuoveremo le nostre proposte di turismo lento e sostenibile, l’identità e le tradizioni della nostra Isola, accompagnate da benessere e spiritualità, l’accoglienza dei territori e il senso di comunità delle persone che li abitano. Cardini principali del progetto che la Regione sta proponendo nel mercato nazionale e internazionale: una proposta turistica unitaria, articolata in Cammini di Sardegna, Destinazioni di pellegrinaggio, Luoghi francescani e Borghi di Sardegna”, ha aggiunto l’assessore Chessa.

Sabato 30 aprile, alle 12, l’Assessore del Turismo parteciperà alla conferenza “Sardegna, isola di cammini”, promossa in collaborazione con l’editore “Terre di Mezzo”, che organizza l’evento fieristico. Nello spazio riservato alla Sardegna, con la Regione sono presenti le Fondazioni Cammino Minerario di Santa Barbara e Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna, i Cammini 100 Torri, Via dei Santuari, Santu Jacu e San Giorgio Vescovo di Sardegna, oltre alla delegazione Sardegna dei Borghi autentici d’Italia.