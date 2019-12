Trump non sarà rimosso assicurano i repubblicani

McConnell, nessuna chance che l’impeachment passi al Senato.

“Tutti sappiamo come andrà a finire. Non c’e’ alcuna chance che il presidente Trump sia rimosso dal suo incarico”: parola del leader della maggioranza repubblicana al Senato, il senatore Mitch McConnell, in una intervista a Fox News, nel frattempo in commissione giustizia alla Camera si attende il via libera della maggioranza democratica all’impeachment, a seguito di una maratona di quasi 15 ore di dibattito. McConnell sottolinea come al Senato il fronte repubblicano è compatto nel sostenere il presidente.