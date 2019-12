I carabinieri di Prata di Pordenone in Friuli Venezia Giulia hanno denunciato un 21enne di Busalla.

Il giovane, qualificandosi come operatore della Lottomatica incaricato della verifica degli apparati, ha indotto una 30enne di Prata di Pordenone a effettuare in suo favore una ricarica Postepay per 1.940 euro.