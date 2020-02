Truffa delle magliette vendute su Facebook, cinque denunciati

Nel corso della mattinata di lunedì 3 febbraio 2020 i carabinieri della stazione di Molassana hanno denunciato cinque partenopei, di cui una donna, di età compresa tra 20 e 38 anni, tutti con pregiudizi di polizia, ritenuti responsabili a vario titolo di truffa aggravata, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita.

La donna, lo scorso mese di febbraio 2019, mediante artifizi e raggiri vari, aveva indotto in errore un genovese di 32 anni, convincendolo a effettuare una ricarica di 70 euro sulla sua carta Postepay per l’acquisto di due magliette, mai consegnate, messe in vendita su Facebook, su una pagina apposita, che evocava l’esistenza di un negozio di abbigliamento online.

Da più approfonditi accertamenti è emerso che sulla medesima carta Postepay, sempre nello stesso mese di febbraio dello scorso anno, erano state effettuate altre ricariche, relative a truffe con analogo modus operandi, poi convogliate su quattro carte Postepay, intestate ai soggetti denunciati per impiego di denaro di provenienza illecita .