Trovato morto un senzatetto sul Lungotevere a Roma. Corpo coperto di foglie e in decomposizione

Corpo senza vita di un clochard rinvenuto dai passanti in Lungotevere Testaccio

Gli sfortunati passanti, che passeggiavano sul Lungotevere romano, hanno rinvenuto un corpo coperto da foglie sulla banchina in riva al Tevere. E’ accaduto oggi, 19 dicembre, intorno alle 15:00 e il gruppetto ha subito allertato il Numero Unico per le emergenze. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Stazione Roma Aventino ed i militari del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnici.

Si tratterebbe di un senza fissa dimora che si era rifugiato sulla banchina alberata del Tevere, all’altezza di largo Giovanni Battista Marzi, quartiere Testaccio. Sul corpo non sono stati rinvenuti documenti identificativi e gli inquirenti imputano la morte a cause naturali. Il cadavere, in evidente stato di decomposizione, è stato affidato al medico legale per l’autopsia.